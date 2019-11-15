تعرف على نتيجة انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة بني سويف

تابع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية والتي أسفرت عن فوز الطالب على جلال عليوة علي بالفرقة الرابعة بكلية السياحة والفنادق برئاسة الاتحاد للعام الجامعي 2019 /2020 ، وفوز الطالب يونس شعبان طه بالفرقة الثالثة بكلية السياسة والاقتصاد نائبًا لرئيس الاتحاد.



فيما فاز الطالب خالد محمد عبد الحميد برئاسة اللجنة العلمية ومساعدة الطالبة منار جمال ربيع، وفاز الطالب محمد مصطفي محمد برئاسة لجنة نشاط الجوالة، ومساعدة الطالب محمد شحاته سلطان ، بينما فاز الطالب السيد حسين السيد برئاسة اللجنة الفنية، ومساعدة الطالبة مريم يحي محمد، وفاز الطالبة شروق ايهاب عاطف برئاسة اللجنة الثقافية، ومساعدها الطالب احمد محمد سعد، وفاز الطالب أحمد فرغلي محمد برئاسة اللجنة الرياضية، ومساعده الطالب سيف وحيد سيف النصر ، وفاز الطالب اسلام ابو الخير فاروق برئاسة اللجنة الاجتماعية، ومساعدة الطالب مارك مندي نادي زاهر، وفاز الطالب احمد رمضان طة برئاسة لجنة الأسر والمساعد الطالبة زينب احمد رضا .



وصرح الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة أن عمليات التقدم والترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية وعملية تسجيل البيانات قد تمت في هدوء تمام ولم تشهد أي اضطرابات أو مشاحنات، واتسمت بالديمقراطية والحيادية والشفافية والنزاهة ، قدم خلالها مسئولي رعاية الشباب بالكليات كل الدعم والتيسيرات للطلاب لتسجيل رغباتهم.



جدير بالذكر أنه ترأس اللجنة العليا للانتخابات الدكتور اشرف خالد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وضمت اللجنة كلا من الدكتور رجب عبدالظاهر العضو القانوني، والدكتور حسام الهواري منسق الأنشطة الطلابية، والدكتور مسعد الغايش والكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب، والأستاذ إبراهيم علي عبده مدير إدارة شئون التعليم والطلاب، والطالب كريم احمد جمعة بكلية التجارة والطالبة حب مصطفي عبد السميع بكلية الآداب .