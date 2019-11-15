منتهى الرعب.. شاب يعيش مع فهد في بيت واحد.. صور

امتنع عن تناول الطعام والشراب وهاجمه الاكتئاب من كل جانب، لم تكن هذه تصرفات إنسان عاقل ولكن تصرف حيوان الفهد داخل إحدى حدائق الحيوان، فقد عانى فهد من الحزن الشديد بعد أن ترك حارسه عمله بحديقة الحيوان.



لم يكن هناك سوى حل واحد أمام إداراة حديقة الحيوان وهو اللجوء إلى الحارس والذي يدعي "ألكساندر فولكوف" لاصطحاب الفهد معه في منزله، كي يبقى الفهد على قيد الحياة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وبالفعل قام "ألكساندر فولكوف" صاحب الـ30 عامًا، بنقل الفهد الذي يبلغ من العمر 3 سنوات ويدعى "قيصر" إلى منزله، بعد ترك وظيفته في حديقة حيوانات بنزا في بينزا بوسط روسيا.



فقد كان يهتم ألكساندر بـ الفهد قيصر لمدة عام، فيما بعد انتقل الكساندر إلى مكان آخر، مما تسبب ذلك في حزن الفهد والشعور بالوحدة بعد أن فقد صديقه الحارس، ولكن عادت إليه الحياة بعد أن اصطحبه ألكساندر مرة أخرى إلى منزله.



ويتحرك ألكسندر فولكوف حارس حديقة الحيوان مع أفضل صديق له في منزل واحد، وقال "ألكساندر": "قيصر لديه غرفته الخاصة، ويقضي نصف يوم في غرفتي والنصف الآخر حول المنزل".



وأضاف "إن الصعوبة الأساسية في إبقاء مثل هذا الحيوان في المنزل هي فهم أن هذا الحيوان هو حيوان مفترس وحشي، لذلك أحتاج إلى أن أكون واقعيًا أن قيصر أمر خطير وليس مجرد صديق، لديّ مسئولية ليست عن قيصر فحسب، ولكن أيضًا عن الأشخاص الذين يعيشون في مكان قريب".