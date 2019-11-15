ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

منتهى الرعب.. شاب يعيش مع فهد في بيت واحد.. صور

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 04:23 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
امتنع عن تناول الطعام والشراب وهاجمه الاكتئاب من كل جانب، لم تكن هذه تصرفات إنسان عاقل ولكن تصرف حيوان الفهد داخل إحدى حدائق الحيوان، فقد عانى فهد من الحزن الشديد بعد أن ترك حارسه عمله بحديقة الحيوان.

لم يكن هناك سوى حل واحد أمام إداراة حديقة الحيوان وهو اللجوء إلى الحارس والذي يدعي "ألكساندر فولكوف" لاصطحاب الفهد معه في منزله، كي يبقى الفهد على قيد الحياة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبالفعل قام "ألكساندر فولكوف" صاحب الـ30 عامًا، بنقل الفهد الذي يبلغ من العمر 3 سنوات ويدعى "قيصر" إلى منزله، بعد ترك وظيفته في حديقة حيوانات بنزا في بينزا بوسط روسيا.

فقد كان يهتم ألكساندر بـ الفهد قيصر لمدة عام، فيما بعد انتقل الكساندر إلى مكان آخر، مما تسبب ذلك في حزن الفهد والشعور بالوحدة بعد أن فقد صديقه الحارس، ولكن عادت إليه الحياة بعد أن اصطحبه ألكساندر مرة أخرى إلى منزله.

ويتحرك ألكسندر فولكوف حارس حديقة الحيوان مع أفضل صديق له في منزل واحد، وقال "ألكساندر": "قيصر لديه غرفته الخاصة، ويقضي نصف يوم في غرفتي والنصف الآخر حول المنزل".

وأضاف "إن الصعوبة الأساسية في إبقاء مثل هذا الحيوان في المنزل هي فهم أن هذا الحيوان هو حيوان مفترس وحشي، لذلك أحتاج إلى أن أكون واقعيًا أن قيصر أمر خطير وليس مجرد صديق، لديّ مسئولية ليست عن قيصر فحسب، ولكن أيضًا عن الأشخاص الذين يعيشون في مكان قريب".
منتهى الرعب.. شاب يعيش مع فهد في بيت واحد.. صور
منتهى الرعب.. شاب يعيش مع فهد في بيت واحد.. صور
منتهى الرعب.. شاب يعيش مع فهد في بيت واحد.. صور
منتهى الرعب.. شاب يعيش مع فهد في بيت واحد.. صور
منتهى الرعب.. شاب يعيش مع فهد في بيت واحد.. صور
AdvertisementS

ترشيحاتنا

فرمان جروس.. مندوب أهلي جدة يصل القاهرة لضم محمود علاء من الزمالك

هوندا تعلن تخفيض جديد بقيمة 20 ألف جنيه على أحد موديلاتها

أخبار الرياضة...تركي آل الشيخ يعلن موعد انضمام ميسي لـ الميريا..أول صفقات الزمالك.. كهربا يقترب من بيراميدز...شوبير يهاجم البدري

صراع شرس بين الأهلى والزمالك لضم نجم المنتخب الأولمبى.. تعرف على التفاصيل

هاني شاكر يكشف لـ صدى البلد سبب عدم قدرته على منع حفلات محمد رمضان

احذر.. فعل شائع يستهين به كثيرون يفتك بصاحبه .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتل الأسود.. ريا أبي راشد تفاجئ متابعيها بإطلالة ناعمة بالإسكندرية

شاهد | جنا عمرو دياب تستعرض إطلالتها بصحبة صديقتها

تدريبات استشفائية للاعبي المنتخب الأولمبي استعدادا لنصف نهائى أمم إفريقيا.. صور