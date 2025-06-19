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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات سيارة شانجان الجديدة: Uni-V وEado Plus

شانجان الجديدة
شانجان الجديدة

أعلنت شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شانجان في مصر، عن إطلاق سيارتي شانجان Uni-V وEado Plus، ما يمثل نقلة نوعية في فئة السيدان بالسوق المصري. تجمع السيارتان بين التصميم العصري، الأداء المتطور، والتكنولوجيا الذكية لتلبية احتياجات شريحة متنوعة من العملاء.

شانجان Uni-V 

تُعد سيارة رياضية مميزة تجمع بين التصميم الانسيابي والأداء القوي. يأتي محركها التيربو بسعة 1.5 لتر وقوة 185 حصانًا مع عزم دوران 300 نيوتن متر، ما يوفر تجربة قيادة استثنائية. تدعم السيارة أنظمة أمان متقدمة مثل نظام الثبات الإلكتروني (ESP)، نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، وكاميرا رؤية 360 درجة. تحتوي المقصورة على شاشتي عرض رقميتين، فرش جلد أنيق، وسقف بانورامي، ما يعزز من الراحة والرفاهية.

شانجان Eado Plus 

تتميز Eado Plus بكونها سيارة عائلية واسعة تجمع بين المساحة الرحبة والأداء الاقتصادي. تعتمد على محرك تيربو بقوة 178 حصانًا وعزم دوران 300 نيوتن متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج (7DCT). توفر السيارة مساحة تخزين كبيرة (520 لترًا)، مع أنظمة أمان شاملة تشمل 6 وسائد هوائية، نظام مراقبة النقاط العمياء، ونظام التحذير عند الخروج من الحارة (LDW). المقصورة الداخلية مجهزة بشاشة ترفيهية 13.2 بوصة، مقعد سائق كهربائي، وفتحة سقف بانورامية.

تجمع السيارتان بين الأداء، التكنولوجيا، والراحة، مما يجعلهما خيارين مثاليين للعملاء الباحثين عن الجودة والتصميم العصري.

سيارة غبور شانجان

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