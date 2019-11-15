تنقل 6 أمراض للإنسان.. البيطريين تحذر من خطورة الذباب السوداني.. أكياس البلاستيك والريحان أهم سبل المقاومة

البيطريين تحذر من خطورة الذباب السودان

6 أمراض خطيرة ينقلها الذباب السودانى للإنسان

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١.عدوى بكتيريا الآى كولاى E. coli



٢.الجمرة الخبيثة



٣.التسمم الغذائي



٤.مرض التولاريميا



٥.التهاب الملتحمة



٦.التيفوئيد



انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية الكثير من التساؤلات حول انتشار ذباب يهاجم المنازل وأطلق عليه اسم "الرزل".وقال الدكتور الحسيني عوض عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين ورئيس لجنة حقوق الحيوان، في تصريحات لصدى البلد، إن الذباب له خطورة عالية، ويجب الحرص والتوعية للمواطنين، للحفاظ علي الصحة العامة، مضيفًا أن هذا النوع من الذباب قادم من دولة السودان، مضيفا أن الذباب بصفة عامة ينقل حوالي 65 مرضا للإنسان.وأشار عضو المجلس، إلى أنها أنواع جديدة وخطورتها تكمن في قدرتها على التكاثر في الأوضاع الصعبة، ولا تتأثر بالمبيدات الحشرية، وتوجد بسبب القمامة”.أوضح الحسيني، أنها لا تشترط بيئة رطبة للتكاثر، نظرًا لقدرتها الكبيرة على التكاثر في البيئة الرطبة والجافة أيضًا، لذلك لا بد ضرورة توحيد منظومة البحث العلمي في مصر للتوصل إلى مضادات فعالة تقي الشعب من أخطار الذباب.مشيرًا إلى أنه له خطورة عالية، ويجب الحرص والتوعية للمواطنين، للحفاظ علي الصحة العامة، مضيفًا أن هذا النوع من الذباب قادم من دولة السودان.وأفاد أن الذباب المنتشر في الجو يعمل على التسبب في حدوث الأمراض وتناقلها، كأمراض الجهاز الهضمي، والتنفسي، والأمراض الصدرية والجلدية وحدوث الالتهاب الرئوى والشعبي، وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن الذباب قد ينقل حوالي 65 مرضًا.وأكد عضو المجلس، أنه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية الكثير من التساؤلات حول انتشار ذباب يهاجم المنازل وأطلق عليه اسم" الرزل"، مضيفًا أن هذا النوع من الذباب قادم من دولة السودان، مشيرا إلى أن بعض الجهات الرسمية نفت هذه الشائعة.وأوضح عضو المجلس، بعض الأمراض الأكثر شيوعًا التي تنتقل عن طريق الذباب السوداني، مؤكدا أنه في كل الأحوال يجب التعرف على هذه الأمراض للوقاية منه.والعدوى ببكتيريا الآي كولاى سيئة للغاية، حيث يمكن أن تسبب الإسهال والدم في البراز والتقيؤ وتشنجات المعدة والحمى، تميل الأعراض إلى الظهور بعد ثلاثة إلى أربعة أيام من الإصابة، ومع ذلك، يمكن أن تبدأ متأخرة لمدة أسبوعين.الجمرة الخبيثة هي عدوى بكتيرية تحدث في أربعة أشكال: الجلد والرئتين والأمعاء، يظهر شكل الجلد، وهو الشكل الذي ستتسبب به ذبابة المنزل، في شكل لدغة صغيرة منتفخة تتحول في النهاية إلى قرحة غير مؤلمة ذات مركز أسود، إذا تركت دون علاج ، فإن هذه العدوى يمكن أن تكون قاتلة.بسبب تناول الطعام الملوث، التسمم الغذائي يمكن أن يسبب الغثيان والقيء والإسهال وتشنجات المعدة وفقدان الشهية والحمى.على الرغم من أن التسمم الغذائي يشفى من تلقاء نفسه ، فإنه يمكن أن يكون تجربة مؤلمة للغاية.الذباب الذي يحمل بعض مسببات الأمراض يمكن أن يسبب التسمم ببساطة عن طريق الهبوط على طعامك، لذا يجب الانتباه للأمر.مرض بكتيري يمكن أن يظهر في أشكال كثيرة، يمكن أن يظهر في شكل قرحة بالقرب من المنطقة المصابة، سترافق هذه القرحة تورم الغدد اللمفاوية واحمرارها أيضًا، والتي تظهر عادة عند الإبط.هو التهاب أو تورم في الملتحمة - النسيج الشفاف الرقيق الذي يربط السطح الداخلي للجفن، إنه مرض شائع جدًا للعين، يمكن أن ينتشر بسهولة في أماكن العمل والمدارس، يمكن أن تشمل الأعراض: الحكة، والتمزق، والتورم واحمرار العين.مرض حاد يرتبط ببكتيريا السالمونيلا، وهو مرض شديد العدوى، يمكن اكتشافه عن طريق تناول الطعام أو شرب المياه الملوثة، كما أن الذباب المنزلي يحمل مسببات الأمراض ذات الصلة ويمكنه نقل المرض بسهولة.وقال الدكتور محمود عمرو، أستاذ الطب البيئى بقصر العينى، ورئيس لجنة التسميات بأكاديمية البحث العلمي،حأن المناطق الدافئة وأماكن الرطوبة من أكثر البيئات المناسبة لتكاثر الذباب، لافتا إلى أن الذبابة الواحدة تلد قرابة 4 ملايين بيضة في الأسبوع، والذبابة الواحدة قادرة على نقل العدوى لعشرات الأشخاص في آن واحد.وأضاف أن الذباب المنتشر في الجو يعمل على التسبب في حدوث الأمراض وتناقلها، كأمراض الجهاز الهضمي، والتنفسي، والأمراض الصدرية والجلدية وحدوث الالتهاب الرئوى والشعبى.وأكد عمرو أن القضاء على الذباب من خلال رش المبيدات لم يعد فعالا لأن هناك بعض الأنواع من الذباب حصلت على مناعة من رش المبيدات وتصبح أكثر خطورة ومواجهتها تكون أكثر صعوبة، محذرا من الأطعمة المكشوفة في الشوارع لأنها عرضة لنقل الأمراض، من خلال تعرضها الميكروبات التي يحملها الذباب بالملايين.وأعلنت وزارة الصحة والسكان خطتها للترصد الحشري النشط والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض، والتي يتم تنفيذها سنويًا لمواجهة التغيرات المناخية وخفض الكثافة الحشرية للذبابة المنزلية.