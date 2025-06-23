مطروح.. توفير 177 فرصة عمل للشباب

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، جهود مديرية العمل بمطروح فى توفير مزيد من فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأشار محافظ مطروح أن مكاتب التشغيل بمديرية العمل نجحت خلال شهر مايو الماضى فى توفير ( 177 ) فرصة عمل للشباب منها ( 120 ) فرصة عمل بالفنادق والقرى السياحية منشآت القطاع الخاص و ( 57) فرصة عمل بالشركات العاملة فى المشروع القومى للطاقة السلمية بمحطة الضبعة النووية وذلك من أبناء مطروح والوافدين الراغبين فى العمل من العمالة الفنية.

وأكد محافظ مطروح على استمرار جهود المحافظة فى هذا الملف للتيسير على الشباب ، وخاصة مع ما توفره المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة من مزيد من فرص العمل لهم.

أوضح خالد عبدالعزيز دراز ، مدير عام مديرية العمل بمطروح، أن التعيين مؤقت من خلال شهادات القيد المرتدة للمديرية من المنشآت وجهات التشغيل، طبقًا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وبالنسبة للوظائف الفنية بالشركات العاملة بمحطة الضبعة النووية تم التشغيل بعد حصول المعينين على شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة عن طريق إدارة التدريب المهنى بمديرية العمل، وكذلك إجتياز اختبارات المقابلة الشخصية لتلك الشركات.

من جانبه وجه محافظ مطروح الشكر لجهود مديرية العمل بمطروح، مع التأكيد على استمرار جهود المحافظة، بالتعاون مع الشركات العاملة على أرض مطروح في توفير مزيد من فرص العمل للشباب، لتحقيق الاستقرار لهم والحد من البطالة.