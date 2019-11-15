تونس ضد ليبيا .. نسور قرطاج ينهون الشوط الأول متقدمين بهدفين

أنهي المنتخب التونسي الشوط الأول متقدما على نظيره منتخب ليبيا بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس أفريقيا للأمم الكاميرون 2021.



وسجل الخزري والخاوي هدفى التقدم لصالح المنتخب التونسي في الدقيقتين 35 و 43، فيما نجح حمدو الهوني في تسجيل هدف الشوط الأول الوحيد لصالح الليبيين في الدقيقة 45.



وجاء تشكيل تونس كالآتي:



فاروق بن مصطفى – محمّد دراغر – ياسين مرياح – أيمن عمر النّور – علي معلول – الفرجاني ساسي – إلياس السخيري – أيمن بن محمّد – يوسف المساكني – سيف الدين الخاوي و وهبي الخزري.



فيما سيجلس على بنك البدلاء كل من : معز بن شريفية ـ زياد بوغطاس ـ صدام بن عزيزة ـ اسامة الحدادي ـ حمدي النقاز ـ حمزة رفيعة ـ محمد علي بن رمضان ـ سعد بقير ـ أنيس البدري ـ ياسين الشماخي ـ ياسين الخنيسي .

