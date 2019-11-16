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مرأة

موهبة تحليلية.. 16 نوفمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

السبت 16/نوفمبر/2019 - 06:10 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، نصيحة الابراج لمواليد اليوم السبت ١٦ نوفمبر 2019.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 16 نوفمبر فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس للغاية، ولديك موهبة تحليلية وطبيعة متحفظة.. أنت أيضا تهتم بانتقاء أصدقائك وتنفعك بصيرتك كثيرا.

نصيحة:
عام ٢٠١٩ يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.
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