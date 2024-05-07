بعد تذيله القائمة.. تعرف على ايرادات فيلم "عالماشي" في السعودية

تذيل فيلم “عالماشي” من بطولة علي ربيع قائمة الأفلام السينمائية الـ 10 الأكثر تحقيقاً للإيرادات في السينما السعودية ، خلال الأسبوع الماضي .

وحقق فيلم “ عالماشي ” من بطولة علي ربيع 702 الف ريال ، وهو ما يعادل 12 مليون جنيه مصري فقط لاغير .

فيلم “عالماشي” بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

العمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.

تدور الأحداث في إطار كوميدي فانتازي، حيث تبدأ أحداثه مع شاب يدعى هادي، يواجه أزمة صحية في حياته، تجبره على المشي دائما، بعدما يصاب بمرض نادر يجعله مجبر على الحركة والسير، وتبقى حياته في خطر شديد إذا توقف للحظة.

