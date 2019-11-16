طفل بلا وجه.. الأب والأم يصران على مقاضاة الطبيب.. صور

تداول الإعلام البرازيلي هذه القصة في الساعات الماضية ، بعد أن أثارت جدلا واسعا بين المواطنين ، حيث ولد طفل رضيع بلا أنف وعينين وعرفت القضية في الإعلام بإسم " طفل بلا وجه" .



وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الأب و الأم يصران على أن يعتزل الطبيب الذي أجرى للأم عملية الولادة بعد أن ولد الطفل بلا وجه وكانت لديه مشاكل في التنفس بعد الولادة .



تقول الأم أنها كانت حريصة على متابعة الاستشارة الطبية لها وللجنين ، وأن تطمئن على جنينها في كل مرة من خلال أشعة الرنين الذي يطمئنها الطبيب من خلالها ، وتشير إلى أنه أكد لها أن الجنين سليم ولا يوجد أي مشاكل في جسده أكثر من مرة .



تفاجئ الجميع بعد الولادة أن الطفل ولد بلا عينان ليس أعمى ، بل أن مكان العينان في وجهه فارغ، شعر الجميع بالذعر عند الولادة وأصروا أن يقاضوا الطبيب ومنعه من مزاولة مهنته بعد الآن .