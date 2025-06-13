يعاني عدد كبير من الأشخاص حول العالم من مرض الكبد الدهني غير الكحولي، وهو اضطراب تتراكم فيه الدهون داخل خلايا الكبد بشكل مفرط، حيث تصل نسبة الدهون لدى المصابين به إلى 50% من حجم الكبد، مما قد يؤدي إلى التهابات ومضاعفات خطيرة مثل التليف أو حتى سرطان الكبد.

ورغم عدم توفر علاج دوائي مباشر لهذا المرض حتى الآن، إلا أن الخبراء ينصحون بتغيير نمط الحياة والنظام الغذائي كخطوة حاسمة نحو العلاج والوقاية، وفق ما أوردته المجلة العلمية المتخصصة "Vita24"، التي سلطت الضوء على 10 أطعمة طبيعية لها دور فعال في تطهير الكبد من السموم والدهون.

الثوم: منشط قوي لإنزيمات الكبد

يُعد الثوم من أكثر الأغذية المفيدة للكبد، إذ يحتوي على مركبات فعالة مثل الأليسين والسيلينيوم ومركبات الكبريت، والتي تساهم في تنشيط إنزيمات الكبد المسؤولة عن إزالة السموم، مما يجعله علاجًا طبيعيًا واعدًا في مكافحة الكبد الدهني.

10 أطعمة طبيعية لتطهير الكبد من السموم والدهون

الجريب فروت: درع مضاد للأكسدة

يمتاز الجريب فروت بغناه بمضادات الأكسدة القوية، ما يساعد في تعزيز وظائف الكبد وتحسين قدرته على تجديد الخلايا.

كما أنه يساهم في تفتيت الدهون المتراكمة بفضل مكوناته النشطة، وهو خيار مثالي لمن يسعى لتنظيف الكبد بشكل طبيعي.

الملفوف والبروكلي: تطهير مكثف من السموم

الكرنب بأنواعه، بما في ذلك الملفوف الأحمر وكرنب بروكسل، يُعرف بتأثيره القوي في تطهير الجسم من السموم.

هذه الخضروات الصليبية تحتوي على مركبات تسهم في تحييد المواد الضارة، وتحفز إفراز إنزيمات الكبد.

الشاي الأخضر: ذوبان الدهون بالترطيب

من المشروبات التي لا غنى عنها لمن يعانون من الكبد الدهني هو الشاي الأخضر، وذلك لما يحتويه من مضادات أكسدة تساهم في إذابة الدهون وتحسين عملية الأيض.

كما أن شرب كميات كافية من السوائل عامةً، وخصوصًا الشاي الأخضر، يساعد في التخلص من السموم بكفاءة.

الأفوكادو: تجديد خلايا الكبد

يتمتع الأفوكادو بخصائص فريدة تمكنه من دعم الكبد في عمليات التجدد، فهذه الفاكهة الغنية بالدهون الصحية والفيتامينات لا تعمل فقط على حماية الكبد من المواد السامة، بل تساعده أيضًا على استعادة حيويته ووظائفه.

الطماطم: دعم مباشر لصحة الكبد

بفضل احتوائها على نسبة عالية من الغلوتاثيون، وهو ببتيد ثلاثي له دور في إزالة السموم، تعد الطماطم من الأغذية المفيدة جدًا للكبد.

كما أنها تساهم في تنقية الدم وتحسين صحة الخلايا الكبدية، مما يسرّع شفاء الكبد الدهني.

الشمندر: تنظيف شامل للدم والكبد

الشمندر أو البنجر له تأثير فوري في تنقية الدم من المعادن الثقيلة والسموم، وبالتالي يحمي الكبد من تراكم الدهون ويقلل من خطر الإصابة بالكبد الدهني، كما أنه غني بمضادات الأكسدة والمعادن المفيدة.

الخضروات الورقية: تحفيز إفراز الصفراء

مثل السبانخ وغيرها، تساعد الخضروات الورقية في تحييد السموم الكيميائية المتأتية من المبيدات الحشرية، وتدعم الكبد في إفراز العصارات الصفراوية التي تسهم في هضم الدهون والتخلص منها بشكل أكثر فاعلية.

عصير الليمون: بداية صحية ليومك

تناول كوب من عصير الليمون الدافئ صباحًا يعد عادة صحية فعالة في تحفيز نشاط الكبد وتحسين الهضم، فهو غني بفيتامين "C" ويعزز من إفراز الصفراء، مما يساعد الكبد في أداء وظيفته بشكل أمثل.

الكركم: التوابل الذهبية لحماية الكبد

يشتهر الكركم بخصائصه المضادة للالتهاب ومفعوله القوي في تنقية الكبد.

يمكن إضافته طازجًا أو على شكل مسحوق للأطعمة اليومية، حيث يساهم في تنظيف الكبد من السموم ويقلل من خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان.

الوقاية تبدأ من الطبق

من الواضح أن الكبد يمتلك قدرة مذهلة على التجدد، ولكن هذه القدرة تعتمد بشكل كبير على ما نمنحه له من غذاء.

ولذلك، فإن إدخال هذه الأطعمة إلى النظام الغذائي اليومي يمكن أن يمثل خطوة فعالة ليس فقط لعلاج الكبد الدهني، بل أيضًا للوقاية منه وتعزيز الصحة العامة.