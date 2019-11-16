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فن

منة جلال لـ مى سليم: منقدرش نستغنى

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:35 ص
منة جلال و مى سليم
منة جلال و مى سليم
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كريم ناصر
نشرت الفنانة منة جلال صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام بصحبة الفنانة مى سليم .

وعلقت منة جلال على الصورة قائلة : صحيح انا ومى ناقر ونقير ديما فى مسلسل حواديت الشانزليزية لكن منقدرش نستغنى عنها .

موضحة ان الصورة كانت من كواليس تصوير مسلسل حواديت الشانزليزية

ويشارك في بطولة مسلسل «حواديت الشانزليزيه»، كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، ومي سليم، وإدوارد، والمسلسل من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

وتدور أحداث المسلسل في حقبة الخمسينيات، ويتكون من 45 حلقة.
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