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فن

بعد نجاح زي الشمس.. دينا الشربيني تعود للسينما بـ «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

السبت 16/نوفمبر/2019 - 03:21 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
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آيه عاطف
تواصل الفنانة الشربيني، تصوير مشاهد فيلمها الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، حيث تعود لشاشة السينما مرة أخرى بتجسيدها دور البطولة النسائية أمام الفنان كريم عبد العزيز، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسلها الأخير "زي الشمس"، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي.

وفاجأت دينا، جمهورها عند تجسيدها شخصية "نور" ضمن أحداث مسلسل "زي الشمس"، حيث استطاعت جذب الأنظار إليها، وجعل المشاهدين يتعاطفون مع الشخصية التي تقدمها، كما أشادوا بأدائها التمثيلي من خلال تميزها في عدة مشاهد رئيسية أصبحت في ساعات حديث السوشيال ميديا، كما نجحت في كسب شريحة كبيرة من الجمهور الذي كان يهاجمها قبل عرض هذا المسلسل.

كما أنه من المتوقع أن تقدم دينا، شخصية جديدة تحمل المشاعر الأنسانية الممزوجة بالكوميديا، وذلك من خلال فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" المنتظر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كل من كريم عبد العزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ونسرين أمين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.
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