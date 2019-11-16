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أخبار العالم

وزير خارجية البحرين في الإمارات لبحث تطورات الأحداث الإقليمية

السبت 16/نوفمبر/2019 - 07:34 م
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي
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محمود نوفل
استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في أبوظبي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة.

واستعرض مع وزير خارجية البحرين خلال اللقاء - الذي حضره الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي - عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين و شعبيهما الشقيقين وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهم المتبادلة ويلبي تطلعاتهما المشتركة.

كما تطرق الجانبان إلى تطورات القضايا والمستجدات التي تشهدها المنطقة إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
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