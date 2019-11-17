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رياضة

متحدثا بالإنجليزية .. رسالة تركي آل الشيخ لـ ميسي .. فيديو

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:05 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية فيديو يجمعه بالإعلامي عمرو أديب، وليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين، أثناء تواجده بالرياض لإقامة مباراة ودية مع منتخب البرازيل في مهرجان الرياض.

وظهر تركي آل الشيخ في الفيديو متحدثا بالإنجليزية، معربا عن سعادته بزيارة منتخب الأرجنتين إلى منزله، وخاصة ميسي للمرة الثانية على هامش تواجده في السعودية للمشاركة في مهرجان الرياض.

وكان ميسي قد نشر على حسابه بموقع انستجرام"أتطلع بالعودة إلى الرياض مرة أخرى، الأجواء كانت رائعة، شكرًا تركي آل الشيخ وموسم الرياض على هذا المساء العظيم!".

فيما نشر نجم البرسا فيديو له وهو يصافح ويعانق تركي آل الشيخ أثناء استعداده للخروج للملعب، للمشاركة في مباراة السوبر كلاسيكو.
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