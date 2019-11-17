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رب ضارة نافعة.. استشارى صحة نفسية يوجه رسالة لـ رامى جمال.. فيديو

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 02:07 م
رامى جمال
رامى جمال
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آيات أحمد
أكد الدكتور حسين عمر، استشارى الصحة النفسية، أن مرض البهاق غير معدٍ نهائيًا، لافتًا إلى أن البهاق لا يمثل أي خطورة نهائيًا ولكنه يؤثر على صحة المريض نفسيًا فقط، موضحا أن المريض يشعر بالصدمة فور معرفة إصابته بالمرض.

وأضاف الدكتور حسين عمر، خلال حديثه ببرنامج "صباح العربية" المذاع على فضائية "العربية"، أن مرض البهاق، والمهق، عبارة عن نقص فى نسبة الملانين بخلايا الجسم، مشيرًا إلى أن البهاق مرض غير وراثى ولكن الدراسات أثبتت علاقة المرض بالضغوط النفسية الشديدة، بينما المهق هو مرض وراثى يولد الأشخاص به.

وأوضح أن الإصابة بالبهاق -وهو مرض مناعى-، يؤثر على بشرة المريض، مؤكدًا أن البهاق يعرض المصاب لضغوط نفسية واجتماعية، ويجب توعية المواطنين بهذا المرض.

وأشار إلى أنه يجب نشر ثقافة الاختلاف فى الوطن العربى، وتعليم الأطفال بالمدارس تقبل الاختلاف فى كل شيء، ناصحًا المرضى بعدم الاستسلام.

ووجه رسالة للفنان رامى جمال، بعد إصابته بمرض البهاق، قائلًا: "رب ضارة نافعة، وإنه يجب استغلال مرضه بطريقة نافعة"، موضحة أن هناك الآلاف مصابين بهذا المرض ولا يجدون الدعم، ومن الممكن أن تُنظم حملة توعوية لمرض البهاق لنشر الوعى عن المرض.
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