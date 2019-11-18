على عكس صابرين وحلا شيحة.. نجمات متمسكات بالحجاب .. صور

بات عدد من نجمات الفن يتراجعن عن قرار الالتزام بالحجاب، وبدون سابق انذار يخلعن غطاء الرأس دون الخوف من الهجوم او كراهية البعض لهن، كان اخرهن صابرين التي ارتدت الحجاب لأكثر من 10 سنوات وقبلها سهير رمزي التي اعتبرت نفسها من القواعد.



وايضا الفنانة حلا شيحة التي اعتزلت الفن وارتدت الحجاب لـ 15 عاما، ثم تخلت عنه وعادت للتمثيل بـ بقوة من خلال مسلسل " زالزل" مع محمد رمضان .



وهناك نجمات تمسكن بالحجاب لسنوات طويلة وابتعدن عن الفن والأضواء أبرزهن الفنانة الراحلة شادية التي التزمت بالحجاب في السنوات الاخيرة من عمرها وكانت اخر اعمالها فيلم " لا تسالني من انا".



وايضا شمس البارودي التي قررت الاعتزال في عام 1985 بعد عودتها من آداء العمرة، وارتدت الحجاب، ثم ارتدت بعد عدة سنوات النقاب.



وكذلك الفنانة نورا التي اختفت عن الأنظار واعتزلت في عز نجوميتها مازالت ملتزمة بالحجاب بعد تأثرها بأية قرانية من سورة مريم "وإذا قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك علي نساء العالمين.. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين" لتشعر بالخشوع والتأثر وتقرر الاعتزال.



أما عن الفنانات اللواتي يمارسن مهنة التمثيل وهن محجبات، الفنانة عفاف شعيب التي اصبحت تتميز بتقديم دور الام في المسلسلات، وكذلك الفنانة منى عبد الغني التي تقدم برامج وتمثل وتغني اغاني اجتماعية بحجابها.