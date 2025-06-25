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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحويل أفكار الشباب إلى مشروعات.. ختام الموسم الثالث من مسابقة Startup Power

وزيرا الصحة والشباب والرياضة يشهدان ختام الموسم الثالث من مسابقة “Startup Power”
وزيرا الصحة والشباب والرياضة يشهدان ختام الموسم الثالث من مسابقة “Startup Power”
علا محمد

شهد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات حفل ختام الموسم الثالث من مسابقة “Startup Power” لدعم المشروعات الناشئة، في احتفالية كبرى احتضنتها العاصمة القاهرة، بحضور رفيع المستوى من المسؤولين التنفيذيين والتشريعيين، إلى جانب نخبة من رواد الأعمال، وممثلي مؤسسات التمويل والمجتمع المدني، ومئات الشباب أصحاب الأفكار الابتكارية.

جاءت الاحتفالية تتويجًا لرحلة امتدت على مدار عدة أشهر، خاض خلالها آلاف الشباب من مختلف محافظات الجمهورية منافسات متعددة، بهدف تحويل أفكارهم الريادية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وذلك في إطار رؤية وطنية تهدف إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال، ودعم الاقتصاد القائم على الابتكار.

حضر الحفل المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ومؤسس المسابقة، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وشخصيات عامة ومجتمعية.

وقدمت المسابقة في نسختها الثالثة هذا العام باقة من الجوائز المالية والفرص التمويلية للمشروعات الفائزة، إلى جانب جوائز متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الأخضر، والتكنولوجيا الزراعية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في دعم الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري من خلال تمكين الشباب.

وفي كلمته، أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن تقديره لما تمثله مسابقة "Startup Power" من نموذج عملي لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات إنتاجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا ببرامج ريادة الأعمال لما لها من دور محوري في تمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز ثقافة الابتكار والعمل الحر، مؤكداً أن الدولة المصرية تضع الاستثمار في طاقات الشباب على رأس أولوياتها لتحقيق التنمية الشاملة.

قال الدكتور خالد عبدالغفار أن تأهيل الشباب وتدريبهم علمياً وعملياً هو الطريق لضمان تخريج أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني،مضيفاً أن هذا التوجه يعكس إرادة واضحة من القيادة السياسية التي تضع التنمية البشرية المستدامة في صميم أولوياتها، ايماناً بأن الإنسان هو محور التنمية وغايتها.

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية الشكر إلى كافة القائمين على تنظيم هذه المسابقة وعلى رأسهم النائب أحمد أبو هشيمة، مؤسس المسابقة، مؤكداً أن هذا النوع من الشراكات بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص هو الطريق الأمثل لتسريع عجلة التنمية وتحقيق الأهداف الوطنية لرؤية مصر 2030.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أن وزارة الصحة تعمل على تطوير برامج التدريب وبناء القدرات، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا الطبية والابتكار الصحي، لتأهيل الكفاءات الشابة لسوق العمل الحديث، مشيراً إلى أن ريادة الأعمال لم تعد خياراً، بل أصبحت ضرورة للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الصحة، الذي يتطلب حلولاً مبتكرة لتحسين جودة الخدمات والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية، مضيفاً أن الشباب هم المورد الأكثر قيمة في مصر، ودعمهم بالمعرفة والتمويل هو خطوة استراتيجية نحو اقتصاد أكثر مرونة وشمولاً.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أن وزارة الصحة تولي أهمية خاصة لدمج التكنولوجيا في القطاع الصحي، مشيراً إلى أن الكثير من الأفكار التي ظهرت خلال هذه الدورة من المسابقة تحمل إمكانيات تطبيقية حقيقية لتحسين المنظومة الصحية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية.

من جانبه، أعرب النائب أحمد أبو هشيمة، مؤسس مبادرة “Startup Power”، عن فخره بما وصلت إليه المسابقة منذ انطلاقها في عام 2020، مؤكداً أنها أصبحت منصة حقيقية لاكتشاف وتطوير رواد أعمال المستقبل، موضحاً أن المسابقة باتت تجذب سنويًا آلاف الشباب الذين يمتلكون طاقات إبداعية تبحث عن فرص حقيقية للانطلاق والمساهمة في بناء الوطن.

جدير بالذكر أن “Startup Power” باتت من أبرز المسابقات الداعمة لريادة الأعمال في مصر، حيث ساهمت على مدار مواسمها الثلاثة في تأهيل المئات من رواد الأعمال الشباب، وربطهم بشبكات دعم وتمويل وتدريب، مما عزز فرص نجاح مشروعاتهم وتحقيق أثر اقتصادي ملموس على أرض الواقع.

الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل ختام Startup Power

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