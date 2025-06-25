أحمد عبد القادر يؤدي تدريبات تأهليه منفردا في الأهلي

خاض أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي ، برنامجا تأهيليا بشكل منفرد داخل فرع النادي بمدينة نصر، للتعافي من إصابته، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية.

ويؤدي أحمد عبد القادر تدريبات بدنية وتأهيلية، تحت إشراف الجهاز الطبي، ضمن خطة التعافي التي تهدف إلى تجهيزه بشكل تدريجي، قبل انطلاق استعدادات الفريق للموسم الجديد، خاصة أن اللاعب تغيب عن الظهور رفقة بعثة الأهلي في أمريكا ببطولة كأس العالم للأندية، بعد انتهاء إعارته في فريق قطر القطري، بسبب إصابته.

وكان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بشأن عودة أحمد عبد القادر إلى الأهلي ومصير كريم نيدفيد.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي، إن إدارة الأهلي أبلغت عبدالقادر بأن الحديث عن مستقبله سيكون بعد نهاية مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مشيرًا إلى عدم وجود قرار نهائي حتى الآن بشأن استمراره أو رحيله.

وأشار إلي أن كريم نيدفيد خارج القلعة الحمراء، حيث يوجد شبه اتفاق داخلي على رحيله من الفريق، في ظل وجود عروض من أندية الدوري.

وكان قد كشف الإعلامي خالد الغندور خلال تصريحاته في برنامج ستاد المحور عن آخر تطورات موقف اللاعب أحمد عبد القادر، نجم النادي الأهلي، بعد انتهاء فترة إعارته لنادي قطر القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عبد القادر غاب عن كأس العالم للأندية بسبب الإصابة

وأوضح الغندور أن عبد القادر لم يكن حاضرًا مع النادي الأهلي خلال مشاركته الأخيرة في كأس العالم للأندية، وذلك بسبب تعرضه لإصابة قوية تمثلت في تمزق بالعضلة الخلفية، وهو ما حال دون انضمامه لقائمة الفريق المشاركة في البطولة العالمية.





