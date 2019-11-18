فى حملة أمنية بأسوان.. ضبط هاربين من أحكام ومخالفات مرورية وتموينية

تستكمل الأجهزة الأمنية، بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان جهودها من خلال شن حملاتها المكبرة اليومية، والتي تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين عن القانون وبسط يد الأمن فى الشارع الأسواني.



وأسفرت الحملة اليوم، بحسب بيان، عن ضبط 476 هاربًا من أحكام متنوعة منهم 87 حكم حبس جزئيا، و 18 حكم حبس مستأنفا، و 284 أحكام غرامات، و 86 مخالفات.



وفي مجال القضايا التموينية تم ضبط 32 قضية تموينية شملت ضبط 4 قضايا لمخالفات البلدية، إلى جانب 11 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار، و 7 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، و 3 قضايا لإستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و 6 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى، فضلًا عن قضية لسلع منتهية الصلاحية.



وفي مجال القضايا المرورية تم ضبط 622 مخالفة مرورية شملت ضبط سائقين تحت تأثير المخدر، وأيضًا ضبط 2 مركبة توك توك بدون ترخيص، وتحرير 115 مخالفة تجاوز حد السرعة، و 90 تصالحا فوريا، و 130 مخالفة غرامة ونش، و88 حالة عدم قبول التصالح، و 195 مخالفة متنوعة.



وتحررت المحاضر اللازمة، واتُخذت الإجراءات القانونية تجاههم.

