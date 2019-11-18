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مرأة

بـ5 ج فقط.. اقضي على رائحة الثلاجة الكريهة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:31 م
حيل للتخلص من رائحة
حيل للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة
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رشا عوني
تعاني السيدات من أزمة رائحة الثلاجة الكريهة خاصة عند إغفال تنظيفها باستمرار، وتراكم العديد من الأنواع المختلفة من الأطعمة بداخلها فيصبح رائحة الثلاجة غير مقبول وقد تسبب إفساد الأطعمة.

يمكنك التخلص من رائحة الثلاجة بـ 3 حيل رخيصة ومتوفرة في مطبخك، والأفضل تنظيفها أولًا بالشكل المعتاد ثم استخدام إحدى هذه الحيل كي تضمني نظافتها بشكل تام وتصبح رائحتها جيدة للحفاظ على الأطعمة ولن تكلفك أكثر من ٥ جنيهات.

نصح موقع wikihow بهذه الحيل للقضاء على رائحة الثلاجة :
1- صودا الخبز " بيكربونات الصوديوم" : وهي رخيصة ومتوفرة لدى العطار يمكنك شراء كمية بـ 5 جنيهات ، وضعيها في طبق صغير واتركيها في جانب من الثلاجة.

2- القهوة في لها رائحة نفاذة تقضي على الروائح الكريهة بالثلاجة، قومي بوضع 2 ملعقة من القهوة في فنجان واتركيها بشكل مستمر في الثلاجة.

3- الفحم : وهو حيلة مميزة للقضاء على أي روائح بالثلاجة، استخدمي قطع الفحم الخاصة بالشواء، وضعيها في أرفف الثلاجة.
بـ5 ج فقط.. اقضي على رائحة الثلاجة الكريهة
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