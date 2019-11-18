أغانى يحبها الهضبة عمرو دياب .. تفاصيل

كشف المطرب عمرو دياب عن الاغانى التى يحب استماعها بشكل عام سواء كان مصر او اجنبى.
ونشر عمرو دياب عدد الاغانى التى يحب استماعها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وعلق قائلا : "ادخل على اللينك واسمع قائمة الاغاني المفضلة لى واللي اخترتها بنفسى على @spotifyarabia"
وجاء عدد لاغانى التى يحبها عمرو دياب 29 أغنية منها "انا غير واهلا ويوم تلات ومتغير وmr brown و fever"
وكانت تصدرت أغنية "بحبه" لـ عمرو دياب ضمن ألبومه الجديد "أنا غير" ، كالأغنية الأكثر استماعا في ألبومه الجديد الذي طرح منه 7 أغاني فقط.
وحققت أغنية بحبه 10 ملايين مشاهدة بعد مرور 4 أشهر ونصف على طرحها، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى، توزيع أسامة الهندي.
وأغنية يوم تلات تعد ثاني أغنية استماعًا بنسب مشاهدة وصلت لـ 9 ملايين و900 ألف مشاهدة.
وينتظر جمهور عمرو دياب طرح باقي ألبومه «أنا غير»، الذي كان منتظر طرحه في الصيف الماضي، وتأخر طرحه لأكثر من مرة.
ونشر عمرو دياب عدد الاغانى التى يحب استماعها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وعلق قائلا : "ادخل على اللينك واسمع قائمة الاغاني المفضلة لى واللي اخترتها بنفسى على @spotifyarabia"
وجاء عدد لاغانى التى يحبها عمرو دياب 29 أغنية منها "انا غير واهلا ويوم تلات ومتغير وmr brown و fever"
وكانت تصدرت أغنية "بحبه" لـ عمرو دياب ضمن ألبومه الجديد "أنا غير" ، كالأغنية الأكثر استماعا في ألبومه الجديد الذي طرح منه 7 أغاني فقط.
وحققت أغنية بحبه 10 ملايين مشاهدة بعد مرور 4 أشهر ونصف على طرحها، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى، توزيع أسامة الهندي.
وأغنية يوم تلات تعد ثاني أغنية استماعًا بنسب مشاهدة وصلت لـ 9 ملايين و900 ألف مشاهدة.
وينتظر جمهور عمرو دياب طرح باقي ألبومه «أنا غير»، الذي كان منتظر طرحه في الصيف الماضي، وتأخر طرحه لأكثر من مرة.