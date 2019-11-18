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فن

دينا الشربيني تقدم حفل افتتاح مهرجان القاهرة.. هل يحضر عمرو دياب ؟

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:37 م
عمرو دياب ودينا الشربينى
عمرو دياب ودينا الشربينى
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أحمد إبراهيم
بعد إعلان مهرجان القاهرة عن تقديم الفنانة دينا الشربينى، حفل الافتتاح مع كل من خالد الصاوى واحمد داود، المقرر له يوم الأربعاء المقبل، خرجت اقاويل حول مدى امكانية حضور المطرب عمرو دياب أيضا.

وربط رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بين الطرفين دينا الشربينى وعمرو دياب على اعتبار حرصهما على الظهور معا فى المناسبات الفنية المختلفة وتحديدا حفلاته الغنائية التى تحرص دينا على التواجد بها وفى حالة حضور عمرو دياب حفل افتتاح مهرجان القاهرة، وجاءت الردود ايجابية حيث تمنوا حضوره مثلما تفعل معه دينا الشربينى فى كل حفلاته.

ويشهد حفل الافتتاح العديد من الفعاليات، أبرزها؛ الاحتفاء بالراحلين من الشخصيات السينمائية التي رحلت خلال العام الجاري، وفي مقدمتهم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، المدير الفني للمهرجان، والذي رحل 12 يوليو الماضي، كما يقام استعراض فني يحتفي من خلاله المهرجان بصناعة السينما.

ويشهد الحفل أيضا، تسليم جائزة فاتن حمامة التقديرية لكل من المخرج البريطاني من أصل أمريكي تيري جليام، والمخرج المصري الكبير شريف عرفة، كما تتسلم أيضا الفنانة منة شلبي، جائزة فاتن حمامة للتميز، ويسلط الحفل الضوء على السينما المكسيكية التي اختارها المهرجان ضيف شرف هذا العام.

يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وتشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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