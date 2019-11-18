محمد العشماوي: الاستقرار والتنمية في أفريقيا ضروريان للقضاء على الإرهاب.. فيديو

قال السفير محمد العشماوى عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن حرص أوروبا واضح جدا. ونعرف ذلك من خلال تصريحات المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل وهذا من خلال تقديمها لمشروع الشراكة بين مجموعة العشرين والدول الأفريقية ومن هنا تأتي أهمية دور الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره رئيسًا للاتحاد الافريقي هذا العام.



وأضاف " العشماوي " خلال لقائه علي قناة "اكسترا نيوز "، أن المانيا تريد الاهتمام والاستقرار في افريقيا وايضا من اهداف المانيا مواجهة التطرف والإرهاب في المنطقة، والذى من شأنه التأثير علي الشباب الافريقي في أنه لا يجد فرصا ويضطر للجوء الي الهجره غير الشرعية الى الدول الاوروبية، وهذا يخلق مشاكل كبيرة جدا للدول الاوروبية .



وأوضح أن الاهتمام بالاستقرار ودعم التنمية في الدول الافريقية مهم جدا من اجل التغلب علي مشاكل الارهاب ومشاكل الهجرة غير الشرعية التي تؤرق الاتحاد الأوروبي .



وتابع " العشماوى" أن المشاركة الأوروبية القوية مهمة في مجال دعم التنمية في القارة الافريقية وخلق البنية الأساسية للتعامل بين الدول الافريقية وبعضها البعض .