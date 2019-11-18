أهلي ٢٠٠٢ يفوز على الزهور برباعية في بطولة منطقة القاهرة

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٢ على مضيفه الزهور ٤ – صفر، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الاثنين، ضمن الجولة السادسة من بطولة منطقة القاهرة.



جاءت رباعية الأهلي عن طريق أحمد سيد غريب سجل ٣ أهداف(هاتريك) ، بينما احرز الهدف الرابع علي عمرو، ليواصل الأهلي عروضه القوية في البطولة منذ بداية الموسم.



بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى ١٨ نقطة من ٦ مباريات، بعد فوزه على نشء العمال ٢٣ – صفر، وعلى الكيماويات ٩ – صفر، وعلى حدائق حلوان ١١ – صفر، وعلى كل من فريق النوبي وشباب باب الشعرية (اعتباريا) ٢ – صفر اعتباريًا ، وعلى الزهور ٤ – صفر، مسجلًا ٥١ هدفًا ولم تتلق شباكه أي هدف.



ويضم الجهاز الفني لفريق الناشئين مواليد ٢٠٠٢ ياسر محمدين مديرًا فنيًا، وإسحق أول مدربًا، ومحمد سمارة مدربًا، وفتوح محمد مدربًا لحراس المرمى، وعماد أنور مديرا اداريا ، ومحمد مصطفى طبيبا ، وطه محمد عبد الرحيم مخططا للأحمال، وعبد الحميد حسين مدلكا.