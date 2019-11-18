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رياضة

طارق السيد يعلن قائمة المنيا لمواجهة الإعلاميين

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:48 م
فريق المنيا
فريق المنيا
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رباب الهوارى
أعلن طارق السيد المدير الفني لفريق المنيا عن ضم 18 لاعبا بقائمة الفريق استعدادا لمواجهة الإعلاميين غدا في خامس جولات الفريق في الموسم الجديد بدوري القسم الثاني.

وجاءت القائمة كالتالى : محمد حسانين - عبد الكافي رجب - برسوم محروس - محمد آدم - حازم مصطفى - الشوبكشي - أحمد علي كاستيلا - عباس مصطفى - محمد ثروت - محمد شديد - محمد محسن - أحمد عصام - محمد سماره - عبد العزيز الشاعر - وائل علي - علي دياب - عمرو عثمان - بدوي عاشور.

يدخل المنيا اللقاء برصيد 4 نقاط محتلا بها المركز الثامن ، بينما يحتل الإعلاميين المركز التاسع برصيد 3 نقاط .
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