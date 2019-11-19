الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل، اليوم الثلاثاء، على كافة الأنحاء نهارا، مائل للبرودة ليلا.



وأشاروا إلى أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة.



وعن الرياح أوضحوا أن أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على البحر الأحمر.



وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر؛ فمعتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح من 1.5 إلى مترين، والرياح السطحية على المتوسط شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وعلى الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 18 26

شبين الكوم 18 25

طنطا 18 25

دمنهور 18 25

الإسكندرية 18 25

بلطيم 19 25

مطروح 15 25

السلوم 16 25

سيوة 13 26

بورسعيد 20 24

دمياط 21 24

الزقازيق 19 26

الإسماعيلية 17 26

السويس 18 26

العريش 17 23

رفح 15 23

رأس سدر 17 27

نخل 08 23

نويبع 21 25

طابا 19 24

كاترين 09 19

الطور 18 25

شرم الشيخ 22 28

الغردقة 20 27

مرسى علم 21 28

الفيوم 18 28

بنى سويف 18 28

المنيا 14 28

أسيوط 14 28

سوهاج 16 28

قنا 16 29

الأقصر 17 29

أسوان 18 30

أبوسمبل 17 29

الوادى الجديد 17 28

شلاتين 20 28

ابو رماد 20 28

حلايب 21 26

رأس حدربة 21 26



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:



الصغرى العظمى



مكة المكرمة 23 30

المدينة 14 25

الرياض 21 20

المنامة 20 25

أبوظبى 23 31

الدوحة 20 27

الكويت 10 22

دمشق 01 16

بيروت 17 23

عمان 04 16

القدس 08 17

غزة 12 24

بغداد 08 22

مسقط 23 28

صنعاء 09 24

الخرطوم 20 35

طرابلس 12 21

تونس 08 18

الجزائر 07 14

الرباط 08 17

نواكشوط 20 29





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:



الصغرى العظمى



أنقرة -01 17

اسطنبول 11 22

اسلام اباد 11 23

نيودلهى 12 27

جاكرتا 24 33

بكين -06 07

كوالالمبور 24 31

طوكيو 09 21

أثينا 16 22

روما 09 16

باريس 01 07

مدريد 01 10

برلين 02 10

لندن 04 07

مونتريال -03 01

موسكو 02 06

نيويورك 04 09

واشنطن 05 11