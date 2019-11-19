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حوادث

سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما أسلحة و٤ كيلو حشيش بالبساتين

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:13 م
المتهمين
المتهمين
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محمد صبري
تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة البساتين من ضبط عاطلين حال استقلالهما سيارة بميدان عرب المعادي ـ دائرة القسم وبحوزتهما علي ٤ كيلو حشيش وبندقية خرطوش وطلقتين وفرد خرطوش، عدد 3 طلقات ومبلغ مالي 800 جنيه و٢ هاتف محمول.

واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما.
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