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رياضة

شباب يد الأهلي يفوز على طلائع الجيش 28-15 في الدوري

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:55 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حقق فريق الشباب لكرة اليد مواليد ٢٠٠٠ بالنادي الأهلي فوزا مهما على فريق طلائع الجيش اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة النادي الأهلي بمقر الجزيرة وقدم خلالها الأهلي عرضا قويا ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة ٢٨-١٥.

وعبر محمد يحيى مدرب عن سعادته بالأداء القوي الذي قدمه اللاعبون أمام منافس قوي، مشيرا إلى أن الاهلي يسعى إلى تخطى كافة المعوقات والاستمرار في تحقيق الانتصارات من أجل المنافسة على اللقب.

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