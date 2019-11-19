شباب يد الأهلي يفوز على طلائع الجيش 28-15 في الدوري

حقق فريق الشباب لكرة اليد مواليد ٢٠٠٠ بالنادي الأهلي فوزا مهما على فريق طلائع الجيش اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري.



أقيمت المباراة على صالة النادي الأهلي بمقر الجزيرة وقدم خلالها الأهلي عرضا قويا ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة ٢٨-١٥.



وعبر محمد يحيى مدرب عن سعادته بالأداء القوي الذي قدمه اللاعبون أمام منافس قوي، مشيرا إلى أن الاهلي يسعى إلى تخطى كافة المعوقات والاستمرار في تحقيق الانتصارات من أجل المنافسة على اللقب.



