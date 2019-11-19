الموسيقار عمر خيرت يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات.. فيديو

قال الموسيقار عمر خيرت، إن الجمهور يريد أن يستمع إلى كل المقطوعات التي يحبها، ومن فترة لأخرى تكون هناك مقطوعة موسيقية جديدة .



وأضاف خيرت في تصريحاته التليفزيونية في برنامج " عرب وود" :" المجتمع فيه مختلف الأنواع من البشر والمشاعر ومن الممكن أن تكون أغاني المهرجانات متواجدة ولكن المهم هو الاستمرارية، فالعمل الناجح وحده هو القادر على الاستمرار".



وتابع عمر خيرت:" الموسيقى للجميع والفنان يقدم فنه للبشر جميعهم".



وعن تلحين أغنية فيلم الممر، قال عمر خيرت :" إحساس الفنان بوطنه وانتصارات وطنه أمر رائع، وشعرت أنني جندي في كتيبة الصاعقة بعد تأليف اللحن".