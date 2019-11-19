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الموسيقار عمر خيرت يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات.. فيديو

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:53 م
عمر خيرت
عمر خيرت
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هاني حسين
قال الموسيقار عمر خيرت، إن الجمهور يريد أن يستمع إلى كل المقطوعات التي يحبها، ومن فترة لأخرى تكون هناك مقطوعة موسيقية جديدة .

وأضاف خيرت في تصريحاته التليفزيونية في برنامج " عرب وود" :" المجتمع فيه مختلف الأنواع من البشر والمشاعر ومن الممكن أن تكون أغاني المهرجانات متواجدة ولكن المهم هو الاستمرارية، فالعمل الناجح وحده هو القادر على الاستمرار".

وتابع عمر خيرت:" الموسيقى للجميع والفنان يقدم فنه للبشر جميعهم".

وعن تلحين أغنية فيلم الممر، قال عمر خيرت :" إحساس الفنان بوطنه وانتصارات وطنه أمر رائع، وشعرت أنني جندي في كتيبة الصاعقة بعد تأليف اللحن".
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