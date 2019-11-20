أتباع جهيمان العتيبي يقتحمون المسجد الحرام.. تعرف على أبرز 18 واقعة حدثت في 20 نوفمبر

حددت الموسوعة الرقمية "ويكيبيديا"، أحداثا وقعت فى مثل هذا اليوم، الموافق 20 من نوفمبر، والتي تعددت عبر السنوات، ونسرد كافة ما جاء على لسانها ..



1610 - الشيخ المأمون يسلم العرائش لفيليب الثالث ملك إسبانيا.



1710 - الدولة العثمانية تعلن الحرب على الإمبراطورية الروسية وتتمكن الدولة العثمانية من الانتصار في هذه الحرب فيما عرف بحملة نهر بروت



1815 - توقيع معاهدة باريس بعد هزيمة نابليون بونابرت في معركة واترلو.



1832 - تنصيب الأمير عبد القادر ابن محي الدين سلطانًا على الجزائر وذلك بعد تنازل والده له، وكان حينها في عمر 25 سنة.



1924 - اغتيال السير اللواء لي ستاك سردار الجيش المصري وحاكم السودان العام على يد مواطن مصري.



1935 - مقتل المجاهد السوري عز الدين القسام بعد أن قامت القوات البريطانية بتطويق بلدة يعبد وحصول تبادل لإطلاق النار بين الفريقين.



1945 - بداية محكمة نورنبيرج ضد 24 من النازيين بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.



1947 - حفل زفاف أسطوري في لندن بمناسبة زفاف ولية العهد في المملكة المتحدة الأميرة إليزابيث (الملكة إليزابيث الثانية بعد ذلك) من الأمير السابق لليونان والدنمارك فيليب والذي تخلى عن ألقابه من أجل الزواج منها.



1951 - أكثر من 1000 عائلة بريطانية تغادر مدينة الإسماعيلية إحدى مدن قناة السويس وذلك بعد تبادل لإطلاق النار أدى لمقتل 5 جنود بريطانيين و10 مصريين.



1970 - الفريق حافظ الأسد يشكل حكومة جديدة في سوريا من 26 وزيرا، واحتفظ فيها لنفسه بوزارة الدفاع.



1971 - إيران تسيطر على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى.



1979 - جهيمان العتيبي وأتباعه يقتحمون المسجد الحرام في مكة ويعلنون عن ظهور المهدي المنتظر.



1980 - بدء محاكمة «عصابة الأربعة» في بكين من بينهم زوجة الرئيس ماو تسي تونج.



2001 - الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يطلق اسم روبرت كينيدي على مبنى وزارة العدل؛ تكريمًا له.



2013 - ظهور جزيرة نيشينو الواقعة في المحيط الهادئ والتابعة لليابان بعد ثوران إحدى البراكين في المحيط.



2015 - مسلحون يحتجزون 170 شخصًا في فندق راديسون بلو في باماكو بمالي.



2016 - انحراف قطار في بلدة پوخرايان على مقرُبة من مدينة کانپور بِالهند يؤدي إلى مصرع أكثر من 140 شخصًا.



2017 - المحكمة الاتحادية العُليا العراقيَّة تُصدر قرارًا بإلغاء نتائج استفتاء انفصال إقليم كردستان، بعد اتفاقٍ مع حكومة الإقليم، وفق إحدى المصادر.