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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الأوبرا تحتفل بذكرى 30 يونيو على المسرح الكبير

الدكتور أحمد هنو
الدكتور أحمد هنو
أحمد البهى

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة،  وبمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، تقيم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، احتفالية فنية تحمل شعار “ليلة في حب مصر”، وتحييها الفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، وتستضيف الشاعر عبد الله حسن.

ويشارك بها نخبة من نجوم الغناء العربى بالأوبرا هم: أحمد عصام، غادة آدم، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، آيات فاروق، مي حسن، إيناس عز الدين، هند النحاس، أشرف  وليد، أحمد عفت، يحيى عبد الحليم، وذلك فى التاسعة مساء الاثنين 30 يونيو على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الحماسية التى عبرت عن المشاعر الوطنية لشعب مصر فى فاصلين يبدأ الأول بقصيدة بحب مصر يلقيها الشاعر عبد الله حسن، تليها يا نسمة الحرية، بالسلام  إحنا ابتدينا، الله يا بلادنا، يا أغلى اسم فى الوجود، أحلف بسماها، نشيد الجامعة، أوبريت الأرض الطيبة.

ويستهل الفاصل الثانى بعرض مقطع مصور لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى جسدت إرادة الشعب منذ 12 عاما، يعقبه أوبريت الجيل الصاعد، سلمولى على مصر، النجمة مالت على القمر، حبايب مصر، عاش اللى قال، مصر هى أمى، ياللى عاش حبك يعلم، قصيد الوحدة الوطنية، أوبريت الوطن الأكبر.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة دار الأوبرا المصرية الفرقة القومية العربية للموسيقى

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