ما تنكرش إن تمارا وشها حلو | عماد متعب يمازح رمضان صبحي | شاهد

وجه عماد متعب لاعب الاهلى ومنتخب مصر المعتزل، رسالة الى المنتخب الاوليمبي وعلى وجه التحديد اللاعب رمضان صبحي كابتن المنتخب.



ونشر عماد متعب مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصى انستجرام تجمعه مع تمارا ابنته معلقا عليها "ألف مبروك يا رمضان على التأهل لطوكيو وإن شاء الله ترفع الكأس وما تنكرش إن تمارا وشها حلو عليك".



وفاز منتخب مصر على نظيره منتخب جنوب افريقيا بثلاثة أهداف دون رد في دور نصف النهائي ليضمن التأهل الي اولمبياد طوكيو 2020 والتأهل الي نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.



