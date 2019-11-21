تعرف على 3 غرائب خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

شهد مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى حفل الافتتاح الذى انتهى منذ قليل فى دورته الـ 41 والتى تستمر حتى 29 نوفمبر الحالى بعض المواقف والاطلالات الغريبة.



ولعل أبرز هذه المواقف ظهور الفنان احمد داود فى حفل الافتتاح بقبعة مكسيكية وذلك تعبيرا منه واحتفلا بضيف شرف المهرجان السينما المكسيكية.



ومن الغرائب ايضا التى شهدها المهرجان حضور الفنانة سما المصري مرتدية الحجاب وهو الأمر الذى أثار جدلا واسعا عن ظهورها مما دفع إدارة المهرجان إلى طردها.



وأما ثالث الغرائب التى شهدها المهرجان فكان فستان مى عمر الذى تسبب فى إعاقتها عن السير بسبب عدم سيطرتها على الجزء المكمل للفستان والذى كان عائقا بالنسبة لها مما دفعها الى خلعه على أن تسير مجردا من الريش.