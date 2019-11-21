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رياضة

ميدو يستبعد تتويج محمد صلاح بجائزة الأفضل في أفريقيا لهذا السبب

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:06 ص
أحمد حسام ميدو المدير
أحمد حسام ميدو المدير الفني لمصر المقاصة
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محمد رشاد
استبعد أحمد حسام ميدو المدير الفني لمصر المقاصة حصول محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

وقال ميدو في تصريحات لفضائية "إم بي سي مصر": "عدم فوز مصر بكأس أمم إفريقيا سيقلل من فرص محمد صلاح بالحفاظ على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، وبنسبة كبيرة ستنحصر المنافسة بين رياض محرز وساديو ماني".

وتابع: " فرص منتخب مصر في التأهل لكأس أمم إفريقيا قائمة رغم أن الفريق يعاني من مشكلات، وسيصبح أفضل بعد انضمام عناصر من المنتخب الأولمبي بجانب عودة المصابين ومحمد صلاح ولاعبي بيراميدز".

وتحدث ميدو عن فريقه، وقال: "لا يستفيد من التوقف الطويل لبطولة الدوري إلا الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية والعربية لأن التوقف يبعدها عن ضغط المباريات في الدوري".

وكان اتحاد الكرة قد قرر إيقاف منافسات الدوري إلى ما بعد الانتهاء من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

واختتم: "فريق المقاصة تعود على رتم مباريات الدوري ونريد أن نعود لهذه الحالة بعد العودة، ولكن ذلك يحتاج إلى مجهود كبير جدًا".
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