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أخبار العالم

المخابرات العراقية تتدخل ضد إدارات المدارس المضربة لهذا الغرض

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:14 ص
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
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محمد علي
في شهرها الثاني لازالت تتواصل وقائع الاحتجاجات العراقية في أغلب المدن العراقية خاصة الجنوبية منها، متخذة سبيل الإضرابات وإغلاق المصالح الحيوية للبلاد كأحد أقوى أسلحتها لإجبار الحكومة على تنفيذ مطالبها، واستجابة لذلك تواصل بعض المدارس إضرابها، حيث يمتنع الطلاب عن الحضور والمعلمون عن القدوم لمواصلة العملية التعمليمية، وفق ما ذكرت صحف عراقية.

وأمام هذا الإصرار على مواصلة الإضراب، ذكرت الصحف، إن عناصر من الاستخبارات العراقية تقوم حاليًا بغرض عودة المدارس للعمل، على إجبار إدارات المدارس على تزويدها بسجل حضور المدرسين.

وأضافت الصحف إن تدخل المخابرات هو لمتابعة مدى الاستجابة لدعوات الإضراب العامة، وربما ستقوم المخابرات بعد ذلك بالضغط على المضربين حتى يعودوا لإستكمال العملية الدراسية.
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