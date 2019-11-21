مع تحذيرات الأرصاد من برودة الجو.. تاكل إيه عشان متبردش؟

يعد فصل الشتاء من أكثر الفصول التى يحتاج الجسم خلالها لتناول أطعمة معينة لتساعده على التدفئة وتمده بالطاقة المفيدة التى يحتاجها.





ونشر موقع "healthy food" بعض الأطعمة التى تساعد الجسم على التدفئة مثل:



البطاطا الحلوة



الفاصوليا البيضاء

القرنبيط

الشوفان

العدس

تعد البطاطا الحلوة من أهم الأكلات التى تعطى الجسم سعرات حرارية قوية تساعدة على التدفئة، كما أنها تحتوى على فيتامين "أ" الذي يساعد على إمداد الجسم بالطاقة الحرارية المميزة، وتعد البطاطا من النشويات التي تدفئ الجسم وتزيد من الطاقة.تعد الفاصوليا البيضاء وجبة مميزة لإمداد الجسم بالطاقة والدفء لمدة طويلة أثناء اليوم فى فصل الشتاء، وتعمل على تدفئة الجسد بالكامل، علاوة على استمرار بالشعور بالشبع نظرا لما بها من بروتين نباتي قوي، وغنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الأمراض.يفضل تناول القرنبيط في الشتاء، خاصة أنه يتوفر فيه فيتامين "ج" والذي يزيد من المناعة بشكل مميز، وهو مليء بالألياف التي تساهم على الهضم والشعور الدائم بالشبع، ويقوم بتوفير الطاقة والدفء للجسم.من المعروف أن الشوفان هو عبارة عن حبوب نباتية غنية بالبروتين، والذي يمد الجسم بالطاقة وينهي الشعور بالجوع نهائيا وقت تناوله، ويعمل على خفض الكوليسترول الزائد بشكل يجعل الصحة العامة للإنسان أفضل بكثير.يحتوى العدس على كمية كبيرة من البروتينات والفيتامينات التى تساعد على تدفئة الجسم بشكل كبير، وتمده بالطاقة التى يحتاجها خلال فصل الشتاء وتزيد من مناعة الجسم.