البطاطس بـ 15 جنيه.. الفلاحين: التغيرات المناخية السبب.. والزراعيين: الأزمة تتكرر كل عام.. والاتحاد: انخفاض أسعارها خلال 10 أيام

اتحاد الفلاحين :
انخفاض أسعار البطاطس خلال 10 ايام
الفلاحين:
الفلاحين:
التغيرات المناخية السبب فى ارتفاع أسعار البطاطس بالأسواق
الزراعيين :
الزراعيين :
أزمة البطاطس متكررة كل عام حتى تظهر العروة الجديدة
تشهد أسعار البطاطس ارتفاعا ملحوظا بسبب الفرق بين انتهاء العروة الصيفية والعروة الشتوية على الرغم من صدور البطاطس الجديدة فى تلك الفترة الراهنة ، لذا استطلعنا التقرير الآتى لرصد أسباب ارتفاع اسعار البطاطس ، وموعد انخفاض تلك الأسعار .
وفى هذا الصدد ، يكشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار البطاطس، قائلًا إننا في بداية الموسم الشتوى، والتغيرات المناخية أدت إلى تأخير مدة العروة الشتوية ما نتج عنه قلة المعروض.
وأضاف نقيب الفلاحين، فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن الأسواق ستشهد ارتفاعًا طفيفًا فى أسعار بعض الخضراوات خلال الفترة المقبلة، ولكن الانخفاض سابقًا كان غير طبيعى.
وأكد "نقيب الفلاحين" أن ما يحدث هو عودة طبيعية للأسعار مرة أخرى بالنسبة للفلاحين مما يحدث توازنًا فى الأسعار حتى يكون هناك هامش ربح للمزارع مع مراعاة المواطن .
وقال نقيب الفلاحين: "فى هذا الوقت من كل عام ترتفع أسعار البطاطس، ولكن الحلقات الوسيطة ترفع الأسعار إلى الضعف ففى الأسواق بـ 12 جنيها، ولكنها تُباع للوسطاء بـ 6 جنيهات".
وناشد نقيب الفلاحين، الجهات المسئولة، كوزارة الزراعة، بافتتاح منافذ للبيع، بحيثُ يتم عرض الخضراوات والفاكهة بأسعار مناسبة دون حلقات وسيطة.
فيما أكد محمد فرج ، رئيس اتحاد الفلاحين ، أن الانتاج الحالى من البطاطس فى الأسواق هو إنتاج محافظة المنيا ما أدى إلى قلة العرض وارتفاع أسعار البطاطس.
وقال "فرج" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إننا فى فاصل العروة، ولم تظهر بطاطس العروة الشتوية حتى الآن، متوقعًا انخفاض الاسعار خلال 10 ايام بعد ظهور العروة الجديدة.
وأرجع "رئيس اتحاد الفلاحين سبب قلة المعروض فى الأسواق إلى عدم تواجد مخزون فى الثلاجات بالاسواق وفى انتظار العروة الجديدة ، كما أن البطاطس يتم تصديرها بكميات كبيرة إلى أوروبا والدول العربية.
وأضاف أن أسعار البطاطس تصل لـ 15 جنيها، ولا تتعدي السعر ذلك لحين انخفاضها، لافتًا إلى أن تذبذب الأسعار يرجع إلى سياسة العرض والطلب.
من جانبه، نفى الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، وجود أزمة أو ارتفاع أسعار فى محصول البطاطس، حيثُ إنها مازالت فى الأسواق لا يتعدى سعرها الـ 15 جنيها، موضحًا أن ما ينتشر حول ذلك شائعات مغرضة هدفها الاحتكار وزعزعة الاستقرار.
وأكد الدكتور سيد خليفة أن المساحات المزروعة من البطاطس تكفي لاستهلاك المواطنين ولا نحتاج للاستيراد، مشيرًا إلى أن أزمة العام الماضى فى البطاطس جعلت الحكومة حريصة على تجنبها هذا العام.
وقال نقيب الزراعيين إن جميع الخضراوات والفاكهة أصبحت بأسعار فى متناول الجميع بالأسواق مما يدل على عظمة الجهود الكبيرة المبذولة فى سبيل توفيرها للمستهلكين على الرغم من ضرر بعض التجار.
تشهد أسعار البطاطس ارتفاعا ملحوظا بسبب الفرق بين انتهاء العروة الصيفية والعروة الشتوية على الرغم من صدور البطاطس الجديدة فى تلك الفترة الراهنة ، لذا استطلعنا التقرير الآتى لرصد أسباب ارتفاع اسعار البطاطس ، وموعد انخفاض تلك الأسعار .
وفى هذا الصدد ، يكشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار البطاطس، قائلًا إننا في بداية الموسم الشتوى، والتغيرات المناخية أدت إلى تأخير مدة العروة الشتوية ما نتج عنه قلة المعروض.
وأضاف نقيب الفلاحين، فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن الأسواق ستشهد ارتفاعًا طفيفًا فى أسعار بعض الخضراوات خلال الفترة المقبلة، ولكن الانخفاض سابقًا كان غير طبيعى.
وأكد "نقيب الفلاحين" أن ما يحدث هو عودة طبيعية للأسعار مرة أخرى بالنسبة للفلاحين مما يحدث توازنًا فى الأسعار حتى يكون هناك هامش ربح للمزارع مع مراعاة المواطن .
وقال نقيب الفلاحين: "فى هذا الوقت من كل عام ترتفع أسعار البطاطس، ولكن الحلقات الوسيطة ترفع الأسعار إلى الضعف ففى الأسواق بـ 12 جنيها، ولكنها تُباع للوسطاء بـ 6 جنيهات".
وناشد نقيب الفلاحين، الجهات المسئولة، كوزارة الزراعة، بافتتاح منافذ للبيع، بحيثُ يتم عرض الخضراوات والفاكهة بأسعار مناسبة دون حلقات وسيطة.
فيما أكد محمد فرج ، رئيس اتحاد الفلاحين ، أن الانتاج الحالى من البطاطس فى الأسواق هو إنتاج محافظة المنيا ما أدى إلى قلة العرض وارتفاع أسعار البطاطس.
وقال "فرج" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إننا فى فاصل العروة، ولم تظهر بطاطس العروة الشتوية حتى الآن، متوقعًا انخفاض الاسعار خلال 10 ايام بعد ظهور العروة الجديدة.
وأرجع "رئيس اتحاد الفلاحين سبب قلة المعروض فى الأسواق إلى عدم تواجد مخزون فى الثلاجات بالاسواق وفى انتظار العروة الجديدة ، كما أن البطاطس يتم تصديرها بكميات كبيرة إلى أوروبا والدول العربية.
وأضاف أن أسعار البطاطس تصل لـ 15 جنيها، ولا تتعدي السعر ذلك لحين انخفاضها، لافتًا إلى أن تذبذب الأسعار يرجع إلى سياسة العرض والطلب.
من جانبه، نفى الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، وجود أزمة أو ارتفاع أسعار فى محصول البطاطس، حيثُ إنها مازالت فى الأسواق لا يتعدى سعرها الـ 15 جنيها، موضحًا أن ما ينتشر حول ذلك شائعات مغرضة هدفها الاحتكار وزعزعة الاستقرار.
وأكد الدكتور سيد خليفة أن المساحات المزروعة من البطاطس تكفي لاستهلاك المواطنين ولا نحتاج للاستيراد، مشيرًا إلى أن أزمة العام الماضى فى البطاطس جعلت الحكومة حريصة على تجنبها هذا العام.
وقال نقيب الزراعيين إن جميع الخضراوات والفاكهة أصبحت بأسعار فى متناول الجميع بالأسواق مما يدل على عظمة الجهود الكبيرة المبذولة فى سبيل توفيرها للمستهلكين على الرغم من ضرر بعض التجار.