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فن

رأي الفنانين في تكريم منة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:09 م
صدى البلد
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قسم الفن
تحدث الفنان آسر ياسين والفنانة رجاء الجداوي وهنادي مهني عن تكريم الفنانة منة شلبي في مهرجان القاهرة السينمائي وذلك من خلال لقائهم في برنامج "عرب وود".

وقال آسر ياسين: "ألف مبروك منه شلبي علي التكريم صديقتي العزيزة"، وقالت الفنانة رجاء الجداوي "أنا بقولها مبروك يا حببتي وأنا سعيدة أوي أنك تدخلي علي قلب ماما في المرحلة المرضية الي هي فيها انك تسعديها بالتكريم دا".

وقالت هنادي مهنا: "بعد تكريم الفنانة العبقرية منة شلبي دي لحظة أنا عيطت فيها".

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتحت، أمس الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، وتم تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، حصلت منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد.










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آسر ياسين ورجاء الجداوي وهنادي مهنى يوجهون رسالة حب لمنة شلبي بعد تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي #عرب_وود @mennagram @asser_yassin @ragaaelgedawy @hanadymehanna #ciff #ciff41
A post shared by ArabWood (@arabwoodtv) on Nov 21, 2019 at 6:47am PST
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