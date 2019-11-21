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يلقي الدولارات على الجمهور | محمد رمضان يدخل حفل موسم الرياض بـ سيارة فيراري

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:37 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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هاني حسين
دخل الفنان محمد رمضان، بسيارة فيراري فارهة، مسرح حفله في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقام محمد رمضان بإلقاء دولارات مزيفة على جمهوره أثناء غناء أغنية money.

حفل محمد رمضان من إنتاج شركة "روتانا"، وإشراف وتنظيم شركة "مزيكا" والمنتج محمد جابر، وشركة "ميديا سكوب"، والمنظم نبيل السويسى بالتعاون مع شركة "روتانا"، وإخراج تامر كرم.

وتابع محمد رمضان الاستعدادات والتجهيزات النهائية، حيث تم بناء مسرح ضخم تم تجهيزه بأحدث الديكورات وأجهزة الصوت والإضاءة، كما قامت فرقة استعراضية مكونة من عدد ضخم من الراقصين والراقصات بالتحضير والتدريب على أحدث الاستعراضات لمشاركة الفنان.

وقام بتصميم الرقصات والاستعراضات هادى عواضة، هذا بالإضافة إلى العديد من المفاجآت الأخرى التى يتم التحضير لها.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن نفاد تذاكر حفل الفنان محمد رمضان، وكتب عبر صفحته على "فيس بوك": "نفاد حفل تذاكر الأسطورة محمد رمضان.. وقررنا زيادة ألف تذكرة.
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