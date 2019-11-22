شاهد.. أول صور من داخل الجمعية العمومية للأهلي

حرص العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي على الحضور للنادي مبكرًا لمتابعة أعمال الجمعية العمومية العادية بنفسه.





ونجح مرجان والإدارة التنفيذية المعاون مدير مقر الجزيرة ومدير الأمن وجميع الإدارات بالقلعة الحمراء في إعداد مكان منظم لأعمال الجمعية العمومية تمنح عضو النادي أريحية في التسجيل والتصويت.





وتعقد الجمعية العمومية للنادي الأهلي اليوم وغدًا بالمقر الرئيسي في الجزيرة لاعتماد الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات.





ويبدأ الاجتماع الأول اليوم من التاسعة صباحًا بالتوقيع في الكشوف وحتي السابعه مساءًا ومن المتوقع عدم اكتمال النصاب القانوني ليكون الإجتماع الثاني غدًا السبت والذي يكون صحيحًا بحضور 10% أو 5000 عضو أيهما أقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية على أن يتم الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال في حال اكتمال النصاب القانوني الساعة السابعة مساء مباشرة بصالة النادي.





ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة والنظر في تقريره عن أعماله للسنة المالية المنتهية من 1 يوليو 2018 وحتي 30 يونيو 2019 برنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات وكذلك اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي المقبل و تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.



