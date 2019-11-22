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منوعات

على طريقة ليوناردو دي كابريو.. هندي خدع مطارات العالم وسافر بهوية مزيفة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:29 م
الطيار المزيف الهندي
الطيار المزيف الهندي
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أماني إبراهيم
على طريقة الفيلم الأمريكي "Catch Me If You Can" للنجم توم هانكس وليوناردو دي كابريو، قام رجل هندي بخداع العاملين في عدة مطارات حول العالم مدعيا أنه واحدا من طاقم الطيران باستخدام ملابس وهوية غير حقيقية.

وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية فإن المواطن الهندي راجان محبوباني، كان يمتلك بطاقة هوية مزيفة مسجل بها أنه يعمل طيار، واستغلها لفترة طويلة في السفر، وذلك من خلال الزي الرسمي الذي كان يملكه من شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا.

الرجل صاحب الـ 48 عاما حصل على العديد من لمزايا منها السفر المجاني، والجلوس في أماكن طاقم الطيران، واستطاع السفر بواسطة هذه الطريقة 15 مرة كما اعترف.

ويبدو أنه نجح في خداع الشرطة طوال هذه المدة، حتى ألقت الشرطة القبض عليه وهو مرتدي زي كابتن طيار في مطار أنديرا غاندي في دلهي، مساء الثلاثاء الماضي.

حضرت الشرطة بعدما أبلغ أحد موظفي شركة الطيران أن تراوده شكوك في أن أحد الركاب مشتبه فيهم بانتحاله شخصية قائد طيران، وحضرت الشرطة للتأكد من هويته ووجدتها مزيفة، وتم تسليمه لشرطة دلهي.

والغريب أن هذا الرجل اعترف بأنه احتال على القانون بهوية مزيفة قبل القبض عليه، حيث نشر عدد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي وهو يتفاخر فيها بأنه يسافر دون أن يدفع مال.
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