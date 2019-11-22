نستطيع استضافة كأس العالم.. رياضة النواب: تنظيم بطولتي أفريقيا في وقت قصير حدث استثنائي

أشادت غادة صقر، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالجهد الكبير الذي بذلته مصر في تنظيم بطولتي أفريقيا للكبار وتحت 23 سنة، خلال وقت قصير للغاية، مؤكدةً أن هذا الأمر يعكس قدرة مصر وجدارتها باستضافة أي بطولة عالمية، واعتبرت أن تنظيم بطولتين قاريتين خلال أشهر قليلة، حدثًا استثنائيًا لمصر.



وأشارت النائبة غادة صقر، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن تنظيم بطولتي أفريقيا له دلالات قوية على الأمان الذي تتمتع به مصر، واستطاعت أن تنقل صورة إيجابية عن دورها ومكانتها القارية والدولية، متابعة: "الجميع منبهر بالتنظيم العالمي".



وأضافت النائبة غادة صقر، أن نجاح مصر في التنظيم ليس أمرًا سهلًا، بل جاء بعد مجهود شاق من القيادات التنفيذية، بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي مرورا بوزير الشباب والرياضة، إلى اتحاد كرة القدم واللاعبين.



كما أشادت بحفل النهائي الأكثر من رائع الذي خرجت به بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، مؤكدة أن مصر تستطيع تنظيم أكبر البطولات العالمية، حتى كأس العالم.



وتجري الآن مباراة مصر وساحل العاج، ضمن نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا، المقامة على ستاد القاهرة، حيث نجحت مصر في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.