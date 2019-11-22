ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نستطيع استضافة كأس العالم.. رياضة النواب: تنظيم بطولتي أفريقيا في وقت قصير حدث استثنائي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:27 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
أشادت غادة صقر، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالجهد الكبير الذي بذلته مصر في تنظيم بطولتي أفريقيا للكبار وتحت 23 سنة، خلال وقت قصير للغاية، مؤكدةً أن هذا الأمر يعكس قدرة مصر وجدارتها باستضافة أي بطولة عالمية، واعتبرت أن تنظيم بطولتين قاريتين خلال أشهر قليلة، حدثًا استثنائيًا لمصر.

وأشارت النائبة غادة صقر، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن تنظيم بطولتي أفريقيا له دلالات قوية على الأمان الذي تتمتع به مصر، واستطاعت أن تنقل صورة إيجابية عن دورها ومكانتها القارية والدولية، متابعة: "الجميع منبهر بالتنظيم العالمي".

وأضافت النائبة غادة صقر، أن نجاح مصر في التنظيم ليس أمرًا سهلًا، بل جاء بعد مجهود شاق من القيادات التنفيذية، بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي مرورا بوزير الشباب والرياضة، إلى اتحاد كرة القدم واللاعبين.

كما أشادت بحفل النهائي الأكثر من رائع الذي خرجت به بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، مؤكدة أن مصر تستطيع تنظيم أكبر البطولات العالمية، حتى كأس العالم.

وتجري الآن مباراة مصر وساحل العاج، ضمن نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا، المقامة على ستاد القاهرة، حيث نجحت مصر في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
Advertisements

ترشيحاتنا

شيرين رضا ورانيا يوسف أبرز حضور عرض الفيلم السعودي سيدة البحر

هل النزول للسجود يكون على اليدين ام الركبتين؟ و3 شروط يجب فعلها وإلا بطلت الصلاة

بعد ندوتها بـ القاهرة السينمائي .. شاهد | لحظة هروب منة شلبي من الجمهور

اخبار الرياضة .. لاعب جديد في الزمالك.. غيابات المنتخب الأولمبي.. ومظاهرات أرجنتينية لـ مارادونا

5 نجوم يغيبون عن منتخب مصر الأولمبى فى لقاء كوت ديفوار.. تعرف عليهم

تنورة قصيرة وجاكيت لامع.. هنا الزاهد بإطلالة لافتة فى حفل عمرو دياب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جونيلا قصيرة | رانيا يوسف تخطف الأنظار فى اليوم الثالث من القاهرة السينمائي

مشهد مرعب.. شاب يعثر على دب عملاق يأكل سيارة والدته

حمد الله على السلامة | أول ظهور لـ الخطيب في الأهلي بعد العودة من فرنسا