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حوادث

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق غارب الغردقة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:44 ص
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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إبراهيم جادالله
أصيب، 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 5 بطريق "رأس غارب - الغردقة"، وتم استدعاء سيارات إسعاف ونُقلوا للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مرفق إسعاف البحر الأحمر برئاسة دكتور بدوي سعيد بلاغا من غرفة عمليات البحر الأحمر، بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق طريق "رأس غارب - الغردقة" قبل نقطة شقير.

على الفور انتقلت أكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة 9 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

فيما أكد مصدر طبي بأن التشخيص المبدئي للإصابات عبارة عن كدمات وإصابات متفرقة وسحجات، وجاري عمل الفحوصات اللازمة لمعرفة وجود حالات خطيرة من عدمه، وحرر محضر بالواقعة وجار التحقيقات.
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