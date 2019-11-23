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فن

غادة عبد الرازق عقب فوز المنتخب الأولمبى: مبروك لأم الدنيا

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:09 ص
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
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كريم ناصر
نشرت الفنان غادة عبد الرازق صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع الصور و الفيديوهات الشهير الانستجرام

وكانت الصورة للمنتخب الأولمبي بعد فوزه بٱمم افريقيا تحت سن ٢٣ و تٱهله لاولمبياد طوكيو .

وعلقت على الصورة قائلة : مبروك لأم الدنيا

ونالت الصورة على إعجاب الجماهير قائلين عملوها الرجالة .

وتوج منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، بطلا لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على منافسه منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على إستاد القاهرة مساء الجمعة 22 نوفمبر.
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