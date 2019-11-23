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منوعات

وكأن العالم يرفضه.. مشرد مسن يتعرض للاعتداء من مجموعة شباب

السبت 23/نوفمبر/2019 - 04:00 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تعرض أحد المشردين في ولاية تكساس الأمريكية للعنف على يد مجموعة من الشباب المارة في الشارع و يبدو أنهم كانوا في حالة سكر لا يدرون ما فعلوا .

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" أن أحد المسنين المشردين الذي كان نائما على أحد الأرصفة في ولاية تكساس الأمريكية ، تعرض للإعتداء عن طريق شباب كانوا يتجولون في الشارع في حالة سكر بسيارتهم .

قام الشباب في البداية بمضايقة المسن حتى إنفعل على أحدهم ، و قام بدفعه إلى الخلف ، فقام الشاب بدفع المسن و ضربه على رأسه بزجاجة كان يحملها في يده و نادى على أصدقائه ليكملوا ضربه .

نزف المسكين بشدة ، حتى لقي مصرعه لم يجد الشباب طريقة للتخلص من جريمتهم البشعة إلا عن طريق التخلص من الجثة .

قام الشباب بلف المسن في أكياس بلاستيكية و رميه في أحد الأماكن القريبة ، تمكنت كاميرات المراقبة المقبتة أعلى المنزل الذي كان يفترش أمامه المسكين من إلتقاط الشباب و السيارة و قامت الشرطة بالقبض عليهم
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