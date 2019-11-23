تزايد إقبال الباحثين الدوليين للنشر في مجلة جامعة القاهرة.. التنمية المالية والنمو الاقتصادي في مصر أول موضوعاتها في العدد الثاني.. والخشت: تفتح آفاقا للكليات النظرية لدخول دائرة التصنيفات الدولية

رئيس جامعة القاهرة:

المجلة الدولية لجامعة القاهرة جاءت خطوة نحو العالمية التي نسعى إليها بجدارة

المجلة الأولى للجامعة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن صدور العدد الثاني من المجلة الدولية في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية "JHASS".وتصدر المجلة باللغة الإنجليزية بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إيمرالد "Emerald"، حيث تهتم بالأبحاث التي توضح كيفية تطبيق العلوم الإنسانية والاجتماعية للمساعدة في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع بشكل عام، وفي رفاهية المواطنين بشكل خاص.وقال الدكتور محمد عثمان الخشت إن مجلة JHASS منذ صدورها تشهد إقبالًا متزايدًا من باحثين من مختلف أنحاء العالم، لطلب النشر بها، مشيرًا إلى أن العدد الثاني من المجلة يتضمن مقالات لباحثين أجانب، وهو ما يؤكد أن إصدارها كان خطوة جادة نحو العالمية التي تسعى إليها الجامعة خلال الفترة الحالية، ويسهم في رفع ترتيبها في التصنيفات الدولية.ونوه إلى اهتمام الجامعة بالمجلة الدولية في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية؛ نظرًا لأن غالبية الكليات النظرية خارج التصنيفات الدولية، وهو ما يعد أزمة حقيقية بسبب عدم وجود نشر دولي في هذه التخصصات، مؤكدًا أنه كان علينا إيجاد حل ليس لجامعة القاهرة وحسب، وإنما لجميع الجامعات المصرية والعربية، وهو ما نجحنا فيه مؤخرًا من خلال توقيع اتفاقية مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية "إيمرالد" لإصدار أول مجلة بحثية دولية في العلوم الإنسانية والاجتماعية.ويتضمن العدد الثاني من مجلة "JHASS" ست مقالات أكاديمية، حيث جاء البحث الافتتاحي للعدد بقلم النائب الأول لرئيس البنك الدولي ووزير الاستثمار الأسبق الدكتور محمود محي الدين، بمشاركة الباحثين خالد حسين، وأحمد رستم، بعنوان "التنمية المالية والنمو الاقتصادي في مصر"، وقد تناول من خلاله الباحثون مناقشة تطور القطاع المصرفي المصري والاتجاهات الرئيسة في التنمية المالية في مصر؛ بهدف دراسة العلاقة بين تطور القطاع المالي والنمو الاقتصادي في مصر بين عامي 1980 و2016 بشكل تجريبي.في حين تناولت البحوث الخمسة الأخرى موضوعات: "استخدام علم الإحصاء في مجال العلوم الاجتماعية" للباحث اليوناني بيتروس مارافيلاكس، و"دراسة نوعية لسلوك الاستهلاك المستدام في الحضر والريف لمستهلكي الطاقة والمياه في مصر" للباحثة أمنية مرزوق، و"انتشار السلوكيات الساعية إلى الحصول على الرعاية وتكلفة العلاج لأمراض الأطفال الرضع في ولاية كارناتاكا في الهند" لثلاثة باحثين هنديين هم: جاويد جولانداج وماليكارجون كامبلي وجيوتي هالاد، و"تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية في الأزمة الدولية باستخدام التحليل الشبكي الديناميكي" للباحثتين أميرة تاوضرس وسالي سليمان، و"استخدام العلامة التجارية الوطنية والضرورة الاستراتيجية لتحقيق القدرة التنافسية المستدامة للسوق" للباحثين صلاح حسن وعبير محروس.وسبق هذا الإنجاز العديد من الخطوات، حيث أصدرت جامعة القاهرة في سبتمبر الماضي، النسخة الورقية من العدد الأول من المجلة الدولية في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية "JHASS"، والتي تصدر باللغة الإنجليزية بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إيمرالد "Emerald"، وكان العدد الإلكتروني قد صدر في يوليو، وهي مجلة تهتم بالأبحاث التي توضح كيفية تطبيق العلوم الإنسانية والاجتماعية للمساعدة في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع، كما تساعد في نشر أبحاث الأساتذة في العلوم الاجتماعية والإنسانية في منصات النشر الدولي العالمية باللغة الإنجليزية أسوة بالعلوم الأساسية والطب والصيدلة والهندسة.وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن المجلة الدولية هي الأولى للجامعة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، موضحًا أن الجامعة تقوم بالعمل على هذا الملف واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في الإعداد والتجهيز، مؤكدًا أن هذا الإصدار يُعد خطوة جديدة نحو العالمية، مما يساهم في رفع ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية، ويساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات النشر الدولي للباحثين العرب والأجانب.وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة اتخذت أكبر "حزمة إجراءات" لتشجيع النشر الدولي بين أعضاء هيئة التدريس، تمثلت في زيادة مكافآت النشر العلمي الدولي بنسبة 25% لأعضاء هيئة التدريس والباحثين المنشورة بحوثهم في مجلات ومنصات ودوريات عالمية ذات معامل تأثير في عام 2018، وتم رفع مكافأة النشر الدولي لعام 2019 بنسبة 100%، ورفع مكافأة النشر الدولي 150 ألف جنيه للباحثين الذين ينشرون بحوثًا علمية في مجلتي science أو Nature لتشجيع النشر في المجلات العلمية الدولية، ودعم بند الأبحاث بنسبة ١٠٠٪؜ وهو خاص بمستلزمات ومواد البحث، كما تم رفع مكافأة الإشراف على الماجستير إلى ٢٠٠٠ جنيه، والإشراف على الدكتوراه إلى 3000 جنيه، وزيادة مكافأة تحكيم الماجستير إلى 1200 جنيه، وتحكيم الدكتوراه إلى 1600 جنيه.ونوه رئيس الجامعة إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة موازنة البحث العلمي والنشر الدولي باسم الجامعة في الدوريات العلمية المُصنفة دوليًا.