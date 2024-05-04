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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع صبي غرقًا فى مياه ترعة بالقليوبية

غريق
غريق

لقي طفل بالقليوبية مصرعه أثناء الاستحمام في مياه ترعة عزبة الشقرفي بالقناطر الخيرية وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر المركزي لاتخاذ اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بغرق الطفل حسن. ص. م 15 سنة أثناء الاستحمام فى مياه إحدى الترع بعزبة الشقرفي بمدينة القناطر الخيرية.
وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الإنقاذ النهرى وجرى نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية المركزى لاتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية الصفة التشريحية الطب الشرعى مديرية أمن القليوبية أمن القليوبية

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