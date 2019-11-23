للحوامل.. تعرفي على 10 أسباب للصداع النصفي وطرق بسيطة للعلاج

أسباب الصداع النصفي أثناء الحمل





طرق بسيطة لعلاج الصداع النصفي أثناء الحمل





ينتشر بين السيدات الحوامل الإصابة بالصداع النصفي بشكل شبه مستمر، حيث يؤدي التوتر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل إلى حدوث صداع نصفي، كما أنه قد يحدث بسبب التغييرات الكثيرة التي تمر بها المرأة الحامل في فترة قصيرة، وقد يحدث ألم الصداع في الفترة الثانية والثالثة من الحمل لأسباب أخرى.وكشف موقع "healthline" عن أسباب الإصابة بـ الصداع النصفي أثناء الحمل وطرق بسيطة لعلاجه، والتي يمثل أبرزها في..• التغيرات الهرمونية• ارتفاع ضغط الدم• تغير الوزن• ضغط عصبى• قلة النوم• انسحاب الكافيين من الجسم• سوء التغذية• انخفاض مستويات السكر في الدم• النشاط البدني القليل جدا• التغييرات في الرؤية• شرب الكثير من الماء• النوم والراحة• تدليك الرأس• ممارسة الرياضة البسيطة