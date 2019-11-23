النمو الاقتصادي.. مدبولي: منتدى إفريقيا فرصة لبلورة أجندة القارة لتحقيق التنمية الشاملة

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة الختامية بمنتدى الاستثمار فى أفريقيا 2019 وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور جمع من الوزراء، ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وصناديق الاستثمار والمستثمرين، وعدد من المختصين.



وخلال كلمته أكد رئيس الوزراء أن منتدى أفريقيا للاستثمار أصبح فرصة سنوية للنقاش وتبادل الرؤى بين جميع الأطراف المعنية ببلورة أجندة أفريقيا لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وتحويلها إلى مشروعات تنفذ على أرض الواقع، وتسهم في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين دول القارة، متوجهًا بالشكر إلى القائمين على تنظيم هذا المؤتمر كافة، وجميع المشاركين في جلساته والتي كانت مناقشاتهم ثرية بما تم طرحه من قضايا تتصل ببرامجنا التنموية والإصلاحية وإشراك المؤسسات الدولية والقطاع الخاص في تحقيقها.



وأشار "مدبولي"، لى أن المنتدى ركز فى نسخته الحالية على النمو الاقتصادي، ودور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، كما عرض الفرص المتاحة لإطلاق الإمكانات الاستثمارية للقارة والمتطلبات اللازمة لزيادة نطاق عمل القطاع الخاص.



وأضاف أن النقاشات خلال جلسات المؤتمر ركزت على الاستثمار في البنية التحتية وربط ذلك بالتحول التكنولوجي.



وأوضح رئيس الوزراء أن النقاشات الايجابية والفاعلة في المنتدى خلصت إلى دعوة مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية لتمويل مشروعات البنية الأساسية من شبكات ربط طرق، ومطارات، وموانئ، وسكك حديد وطاقة، إلى جانب التأكيد على ضرورة أن تقدم المؤسسات الدولية حزمة من الأدوات التمويلية الجديدة لمشروعات التكامل الأفريقي، فضلا عن أهمية استمرار سياسات الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقارة.



ولفت مدبولي إلى ان النقاشات خلصت أيضًا إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من الإمكانات التنموية الهائلة لبلدان القارة، والمساعدة فى خلق المزيد من فرص العمل خاصة لشباب القارة، الى جانب دعم مبادرات التحول الرقمي لبلدان القارة الأفريقية بما يتواكب مع ثورة المعلومات وتقديم أفضل الخدمات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.



ونوه بأن المنتدى توصل كذلك إلى أهمية الحرص على استمرار تمويل الاستثمار فى رأس المال البشري، صحة، وتعليم، وتنمية للمهارات، وتطوير قدرات الشباب وتوظيف إمكانياتهم، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي لبلدان القارة وزيادة الروابط الصناعية وسلاسل القيمة، الى جانب العمل على دعم وتشجيع المرأة على الدخول لسوق العمل ومساعدتها فى إنشاء مشروعات منتجة وحصولها على نصيبها العادل من التعليم وفرص العمل.



وفي نهاية كلمته، حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على التقدم في ختام أعمال المؤتمر لجميع الحضور بخالص الشكر لما أبدوه من حرص على المشاركة وإثراء المناقشات، معربا عن التقدير للقائمين على تنظيم المؤتمر متطلعا لرؤيتهم في نسخة العام القادم عاقدين العزم على تعزيز العمل الإفريقي المشترك وتحويل الخُلاصات التى تصدر عن المؤتمر إلى واقع ملموس بهدف تحقيق آمال وتطلعات الشعوب نحو إفريقيا التى نحلم بها نامية ومزدهرة ومستقرة.