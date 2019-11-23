تعرف على مميزات سيارة المستقبل

كشفت صحيفة المناطق السعودية الالكترونية ان مدينة الرياض قد شهدت اليوم بيع سيارة المستقبل 2030 في مزاد علني بقيمة 3.2 مليون ريال سعودي، وذلك ضمن فعاليات معرض الرياض للسيارات إحدى مناطق موسم الرياض.





وذكرت الصحيفة أن سيارة 2030 تتميز بأنها رياضية تتماشى مع كل الطرقات، إضافة إلى أنها في صناعتها خليط بين الألمنيوم والفايبر والكربون، حيث تعتبر السيارة كهربائية بالكامل.





و يحتضن المعرض عددًا هائلًا من السيارات النادرة والكلاسيكية والمعدلة، تصل إلى 1200 سيارة، منها نماذج وحيدة في العالم، مثل سيارة فيراري 599 جي تي زد نيبيو زاجاتو، وأيضًا سيارة المستقبل “سيارة 2030”.



